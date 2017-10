Enquête inédite sur le quinoa et les méthodes de production le 22 octobre sur France 5.

Enquête inédite diffusée le dimanche 22 octobre en première partie de soirée sur France 5. Un film de Clémentine Mazoyer.

Traditionnellement cultivé en Amérique latine, le quinoa a nourri les populations andines pendant des millénaires. Aujourd’hui cette graine est au centre de toutes les attentions.

Il y a 20 ans, les consommateurs occidentaux ont découvert ses vertus nutritives exceptionnelles. Depuis, sa consommation a littéralement explosé. En France, près de 3000 tonnes sont consommées chaque année, deux fois plus qu’il y a 5 ans ! Dans les grandes surfaces, sur les cartes des restaurants, le quinoa a fait une entrée fracassante dans notre quotidien.

Aujourd’hui, une partie est toujours produite dans la cordillère des Andes, à près de 4000 mètres d’altitude. Sa culture s’effectue dans la pure tradition andine, à la main et sans produit chimique, car cette graine est ultra résistante. Mais son succès a fait des envieux. Il y a 10 ans, le Pérou s’est lancé dans la course au quinoa et s’est imposé comme le plus gros exportateur au monde, devant la Bolivie, producteur historique. Les méthodes de production ont évolué, les rendements ont été augmentés et ce n’est pas sans conséquence sur les terres, les agriculteurs et la graine elle-même.