Enquête sur France 2, pour Envoyé spécial : TGV, la catastrophe oubliée.

Une enquête de Marion Leclercq, Paul Gasnier et Arnaud Bouju (Bangumi), pour le magazine Envoyé spécial sur France 2. Date de diffusion prévue : le jeudi 9 novembre, en première partie de soirée.

Le 14 novembre 2015, près d'Eckwersheim, (Bas-Rhin), un TGV d'essai teste la nouvelle ligne Paris-Strasbourg. A bord, des pilotes, des techniciens, mais aussi leurs proches, invités pour l’occasion. La rame s'engage à 243 km/h dans un virage serré, sur un pont. Trop vite. Le train percute le parapet en béton et bascule dix mètres plus bas, dans un champ et un canal. Bilan : 11 morts, 42 blessés. Pour la première fois de son histoire, le TGV tue.

Pourquoi ce train allait-il aussi vite ? Pourquoi un freinage aussi tardif ? Pourquoi autant d'invités à bord d'un TGV d'essai ?

Témoignages exceptionnels, images stupéfiantes des essais : enquête sur une catastrophe passée presque inaperçue au lendemain des attentats du 13 novembre 2015.