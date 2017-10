Entretien de Gérard Depardieu avec Thierry Demaizière ce dimanche dans Sept à Huit.

Parution en milieu de semaine prochaine du livre Monstre, volume 2. Edité par Cherche-Midi. Pour assurer la promo de l'ouvrag,e Gérard Depardieu a accordé un entretien à Thierry Demaizière.

Diffusé à la fin de l'émission Sept à Huit, proposée en avant-soirée ce dimanche 22 octobre sur TF1. Un rendez-vous présenté par Harry Roselmack.

C’est un Depardieu philosophe qui prend la parole, annonce le diffuseur. "Il raconte que plus le temps passe plus il goûte à la vie. Il parle des années où il avait besoin de s’enivrer pour exister. Il parle de Guillaume, de Barbara, de la mort, de son désintérêt pour le cinéma. Dans le portrait de la semaine, il raconte être fatigué de ses années d’excès. Il fuit désormais le vacarme et le quotidien parisien pour aller vers le recueillement, la découverte des choses du monde. Il raconte les « monstres » qu’il a aimés, le monstre qu’il est lui-même…"