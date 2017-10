Eurosport détenteur exclusif des droits du championnat FIA Formula E Championship.

Eurosport annonce la prolongation de son accord avec le FIA Formula E Championship et proposera pour la première fois le championnat électrique innovant à travers toute l’Europe, dès la saison 2017/2018. Pour les 3 saisons à venir, l’intégralité des courses sera diffusée en direct sur Eurosport. Coup d’envoi le week-end du 2/3 décembre avec 2 courses dans les rues de Hong-Kong.

Ce nouveau contrat fait d’Eurosport le détenteur exclusif des droits du championnat pour l’Europe (à l’exception du Royaume-Uni et de l’Italie, où Eurosport détient des droits non-exclusifs). Eurosport sous-licenciera certains droits de diffusion, en payant et en gratuit, pour compléter sa couverture dans des marchés ciblés*.

Reconnu pour être un laboratoire des nouvelles technologies, à la pointe de l’innovation, le FIA Formula E Championship verra de grandes écuries s’aligner sur la grille de départ lors de la saison prochaine, parmi lesquelles : Audi, Citroën-DS, Renault et Jaguar. Aux volants des monoplaces 100% électriques, s’affronteront de grands noms du sport automobile dont le brésilien Nelson Piquet Jr, l’Allemand Nick Heidfeld et le champion en titre Lucas di Grassi.

Julien Bergeaud, Senior Vice Président, Country Manager France and Sports Rights Southern Europe, Discovery / Eurosport : “A travers cette approche unique de l’innovation et cette volonté d’aller toujours plus loin pour susciter l’engagement des passionnés du sport automobile, il existe une vraie symétrie entre les valeurs de la Formula E et celles d’Eurosport. Diffuseurs du championnat dans certains pays en Europe durant les dernières saisons, nous pensons avoir joué un rôle important dans le développement de ce sport. Nous sommes ravis de pouvoir continuer ce partenariat et d’élargir l’exposition médiatique de ces courses spectaculaires en France et à travers toute l’Europe".

* En Espagne, Italie, Royaume-Uni, Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Irlande, République Tchèque et Israël. En France, Eurosport sous-licenciera les droits au Groupe CANAL+ pour une co-diffusion du championnat sur CANAL+SPORT et CANAL+DECALE et la diffusion en clair de 6 courses sur C8 et CSTAR.

Calendrier 2017-18 FIA Formula E Championship :

2-3 décembre 2017 – Hong Kong

13 janvier 2018 – Marrakech, Maroc

3 février 2018 – Santiago, Chili

3 mars 2018 – Mexico City, Mexique

17 mars 2018 – Sao Paulo, Brésil

14 avril 2018 – Rome, Italie

28 avril 2018 – Paris, France

19 mai 2018 – Berlin, Allemagne

10 juin 2018 – Zurich, Suisse

14-15 juillet 2018 – New York City, USA

28-29 juillet 2018 – Montréal, Canada