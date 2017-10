Excellente audience pour Marseille - PSG dimanche soir sur Canal+.

C'est généralement une des plus fortes audiences de l'année pour Canal+, à l'aller et au retour : le duel opposant les équipes de l'Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain, dans le cadre du championnat Ligue 1 de football.

Hier, dimanche 22 octobre, ce match a tenu toutes ses promesses, avec un réel suspense jusqu'aux dernières minutes. Ce nul, marqué par l'expulsion de Neymar pour un geste d'humeur, obtient l'audience suivante : 2.5 millions de téléspectateurs. Un programme évidemment réservé aux abonnés. 10% de part d'audience !

Dingue, titre ce lundi le quotidien sportif L'Equipe à propos du dernier quart d'heure : but de Thauvin, expulsion de Neymar puis Cavani qui sauve le PSG d'une défaite inattendue.

Comme le précisait la Ligue de Football Professionnel, ce Classico était également repris dans le monde par 49 diffuseurs dans 188 territoires. Notamment diffusé en direct par BT Sport au Royaume-Uni, Mediaset Premium en Italie, Match TV en Russie, beIN SPORTS en Espagne, en Turquie, en Afrique du Nord, en Thaïlande, au Cambodge, au Laos, en Indonésie, aux Philippines, aux Etats-Unis et au Canada, SporTV au Brésil.