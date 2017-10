Festival de Cannes : communiqué officiel concernant Harvey Weinstein.

Communiqué officiel de Pierre Lescure, Président du Festival de Cannes, et Thierry Frémaux, Délégué général.

"C’est avec consternation que nous avons découvert les accusations de harcèlement et de violence sexuelle récemment portées contre Harvey Weinstein, professionnel du cinéma dont l’activité et la réussite sont connues de tous, qui lui valent de séjourner à Cannes depuis de nombreuses années et d’avoir de nombreux films sélectionnés au Festival International du Film dont il est une figure familière.

Ces faits relèvent d’un comportement impardonnable qui ne peut susciter qu'une condamnation nette et sans appel.

Notre pensée va aux victimes, à celles qui ont eu le courage de témoigner et à toutes les autres. Puisse cette affaire contribuer à dénoncer une nouvelle fois des pratiques graves et inacceptables."