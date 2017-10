France 2 propose une soirée continue sur la transsexualité le 22 novembre.

Mercredi 22 novembre dès 20h55 : France 2 propose une soirée continue sur la transsexualité avec L’Épreuve d’amour, puis un débat animé par Julian Bugier.

Le téléfilm inédit réalisé par Arnaud Sélignac raconte la souffrance d’un homme (Fred Testot) qui ne supporte plus son corps, son identité de naissance. Dans sa quête d’une réattribution corporelle, il pourra compter sur l’amour de son épouse (Marie-Josée Croze).

Julie Jezéquel, scénariste :

« J’avais, depuis longtemps, envie d’écrire une histoire d’amour. Une histoire comme celles que j’avais dévorées adolescente où les héros, empêchés pour des raisons de statut social, de convenance familiale, bravaient les interdits et se retrouvaient au ban de la société. Une histoire où l’amour était plus fort que tout. Mais, à une époque et dans une société où le divorce est à portée de main, où les parents n’arrangent plus le mariage de leur enfant, où l’on se trompe à coups de SMS ou d’inscriptions sur des sites de rencontres, les interdits sont rares et les histoires d’amour fugaces.

Je désespérais de trouver mon sujet que je souhaitais actuel et ancré dans notre monde. Jusqu’au jour où, lors d’un dîner, un ami parle d’un de ses collègues de travail qui vient de changer de sexe. Tristan était devenu Laura ! Autour de la table, les questions fusent. Ça se voyait ? Il était homo ? Il était marié ? Mon ami acquiesce : Oui, Tristan était marié. À la mention de cette femme, je me suis figée. À force de questions, j’ai compris qu’elle vivait toujours avec son mari devenu, grâce à de nombreuses opérations et au mariage pour tous, son épouse ! Je tenais mon sujet : par amour, une femme accompagne son mari dans le douloureux chemin de la réattribution sexuelle. Et, à force de me documenter – Internet regorge de blogs où des compagnes de transexuels confient le combat qu’elles mènent auprès de leur compagnon –, j’ai découvert un monde de souffrance, de discrimination, de rejet que seuls l’amour, la compréhension, la tolérance peuvent apaiser.

Alors que j’avais commencé à écrire le scénario, j’ai eu la chance de parler à l’épouse d’un homme qui venait de subir une chirurgie de réattribution sexuelle. Et comme mon histoire était vécue du point de vue de la femme, j’ai pu confronter mon imagination avec ce que cette personne avait personnellement vécu en accompagnant son partenaire dans ce long et douloureux combat. C’était très important pour moi et François Aramburu, le producteur, de faire un récit réaliste afin que les personnes transgenres se sentent respectées. Et nous avons privilégié la psychologie des personnages à la réalité temporelle. Si cette histoire d’amour peut permettre à certains de revoir leurs préjugés, nous n’aurons pas travaillé en vain. »

Synopsis : Le monde s’écroule pour Marielle le jour où elle surprend Paul, son mari depuis vingt ans, habillé en femme. Elle n’avait rien soupçonné de son immense mal-être… Paul est en danger et, pour Marielle, la vie de son mari est plus importante que son apparence physique. Jusqu’où iront-ils ?

Avec Marie-Josée Croze, Fred Testot, Grégoire Plantade, Jeanne Guittet, Jessica Tougloh, Colette Kraffe, Stéphane Bissot, Pierre-Olivier Mornas, Alain Rimoux, Rosemarie La Vaullée...

