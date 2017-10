François Hollande sur le plateau de Vivement Dimanche Prochain le 12 novembre.

" Elle aurait pu garder son chagrin pour elle et chercher une sortie en solitaire. Elle a choisi un autre destin. Porter à la fois le souvenir des morts et la parole des vivants. Se battre, pour la dignité. " Des mots de François Hollande, qui préface le livre Sorties de secours.

Attendu en librairies le 2 novembre, il est écrit par Caroline Langlade, survivante du massacre du Bataclan

Selon le quotidien Aujourd'hui en France, Michel Drucker recevra François Hollande et Caroline Langlade dans le numéro de Vivement Dimanche Prochain programmé le 12 novembre prochain sur France 2.

A propos du livre : Le 13 novembre 2015, au Bataclan, Caroline Langlade est l'une des quarante personnes qui vont se retrouver otages des terroristes dans une loge de sept mètres carrés pendant plus de trois heures d'une attente effroyable. Elle en sort vivante, mais " bien amochée ", comme elle dit pudiquement. Un mois plus tard, avec d'autres rescapés, elle fonde l'association Life for Paris, qui va regrouper plus de sept cents victimes du 13 Novembre. Parce que " aider les autres, c'est s'aider soi-même ". Et il y a tant à faire pour guérir les blessures visibles ou invisibles de cette nuit en enfer... Sur le parcours de prise en charge, la reconnaissance des droits, les devoirs de l'État envers les victimes d'hier et, potentiellement, celles de demain. Comment réapprendre à vivre quand on a ainsi fait face à la mort ? Du sidérant huis clos pendant l'attaque au combat quotidien que mène cette jeune femme hors norme, depuis, voici un témoignage d'une rare intensité. Cash, rock et généreux, il est aussi une magnifi que histoire de solidarité. De celles, fragiles mais portées par un coeur énorme, qui redonnent foi en l'humanité.