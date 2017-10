Gwendoline Hamon tourne un nouvel épisode de la série Cassandre.

Pour France 3, tournage jusqu'au 30 octobre 2017 à Lyon et dans sa région d'un huitième épisode de Cassandre.

Avec : Gwendoline Hamon (Florence Cassandre), Alexandre Varga, Dominique Pinon, Jessy Ugolin, Emilie Gavois Kahn, Luca Malinowski, Béatrice Agenin, Fabrice Deville, Florence Loiret Caille, Atmen Kelif et Didier Flamand.

Nouvelle enquête pour Cassandre. Et ça commence fort : la voiture de Kamel Nedjari, médecin, 32 ans, est retrouvée accrochée sur un piton rocheux, suspendue à 500 mètres du vide, avec à l’intérieur le médecin mort !

Patients, famille, tous sont sous le choc et dessinent à l'envie le profil d'un homme dévoué à sa cause. Et ce n’est pas son prédécesseur qui dira le contraire, Kamel était l’homme providentiel qui lui a permis de prendre sa retraite à presque 70 ans. Même la mairie a tout fait pour que Kamel s’installe dans ce village, en lui offrant des conditions de rêves ! Mais qui alors pouvait en vouloir au jeune médecin ? Et pourquoi Kamel qui travaille plus de 12 heures par jour s’est-il mis soudainement à vendre tous ses biens ?

De faux semblants, en faux semblants, c’est une véritable partie de Poker que devront jouer Cassandre et son équipe.

Réalisé par Benoit d'Aubert.

Créateurs de la série : Bruno Lecigne et Mathieu Masmondet.

Auteurs : Jean-Marc Rudnicki et Mikaël Ollivier.

Crédit photo © Etienne Chognard - CCSP.