Histoire rediffuse la mini-série Jésus de Nazareth, de Zeffirelli, dès ce lundi.

A l'occasion de la fresque musicale Jésus, de Nazareth à Jérusalem, à partir du 17 octobre au Palais des Sports, la chaîne Histoire propose une rediffusion de la mini-série 70's Jésus de Nazareth. Tous les lundis dès 20h40, de ce 16 octobre au 6 novembre.

Cette fiction de Franco Zeffirelli (1977) retrace le portrait sensible et émouvant de la vie et de la mort du Christ (incarné par Robert Powell) de sa naissance à sa crucifixion et resurrection. Une mini-série au casting prestigieux qui a nécessité 4 ans de tournage et bénéficie encore aujourd’hui d’une renommée mondiale.

Avec notamment Robert Powell, Claudia Cardinale, Anthony Quinn, Laurence Olivier, Olivia Hussey, Peter Ustinov, Michael York.

6 nominations aux BAFTA Awards et 2 nominations aux Emmy Awards de 1978.