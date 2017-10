Hommage à Hugh Heffner ce mardi soir sur Toute l'Histoire.

La semaine dernière, Hugh Hefner, le fondateur de la célèbre revue de charme PLAYBOY, est décédé à l'âge de 91 ans.

Ce mardi à 20h45, TOUTE L’HISTOIRE (groupe AB) modifie sa programmation et vous invite à découvrir le portrait intime du fondateur du magazine masculin universellement connu, qui bouscula les uns après les autres tous les tabous de la société américaine puritaine.

La productrice et réalisatrice oscarisée Brigitte Berman explore pour nous les multiples facettes d’un homme, d’un côté playboy hédoniste poursuivant son odyssée sexuelle et ayant choisi un mode de vie controversé, et de l’autre un homme résolument altruiste, qui s’engagea corps et âme en faveur de causes progressistes comme l’égalité raciale, le droit à l’avortement, la liberté d’expression et la liberté sexuelle.

Hugh Hefner, c’est à la fois cet homme dans son peignoir de soie rouge évoluant dans son manoir entouré de ses “Bunnies”, mais aussi celui qui fut le premier à publier les textes de Ray Bradbury et à inviter des artistes et comiques indifféremment Noirs ou Blancs dans ses émissions et ses clubs...

En acceptant la réalisation de ce portrait, “Hef” a offert un accès sans précédent à ses archives personnelles dans lesquelles la réalisatrice a pu puiser pour illustrer un portait à la fois intime,généreux et pudique. La liste des intervenants est aussi éclectique qu’impressionnante, comme un Who’s Who de la pop culture américaine : Georges Lucas, Jenny McCarthy, Joan Baez, James Caan, le révérend Jesse Jackson, Dick Gregory, Tony Bennett, Tony Curtis, Ray Bradbury...