Immersion au Louvre le 17 novembre dans un numéro spécial de Télématin.

Dans trois semaines, le vendredi 17 novembre, à l’occasion de la diffusion à 20h55 sur France 2 de la nouvelle série inédite « L’art du Crime », Télématin arpentera, de 8h15 à 9h25, les couloirs du plus grand musée d’arts et d’antiquités du monde : le Louvre.

Une immersion exceptionnelle qui fera découvrir aux téléspectateurs les coulisses de ce musée unique, dans lequel Laurent Bignolas nous guidera, entouré de nombreux chroniqueurs, est-il communiqué.

Au sommaire :

Mémoires - Frederick Gersal. Un bâtiment …. Quelle histoire ! D’abord forteresse au 12ème siècle, puis palais grâce à des rois emblématiques (François 1er, Henri IV, Louis XIII et Louis XIV), le Louvre devient un musée par la volonté des révolutionnaires en 1793…

Exposition - Béatrice Benoit-Gonin. Vous verrez une partie des collections du musée, notamment celles du bassin méditerranéen, le berceau de la civilisation avec ses antiquités égyptiennes, grecques, romaines et sumériennes.

Le Louvre hors les murs - Anissa Arfaoui. Pour favoriser l’accès de chacun à l’art et à la culture, le musée du Louvre s’engage dans un jumelage de deux ans avec les zones prioritaires d’Aulnay-sous-Bois Gros Saule et de Sevran-Beaudottes en Seine-Saint-Denis. Le musée propose ainsi aux habitants de ces deux quartiers d’emprunter une reproduction d’œuvre, pour savourer un peu du Louvre chez eux. Le Louvre hors les murs est aussi à l’hôpital et dans les prisons.

Régions – Sarah Doraghi. Rendez-vous au Louvre-Lens à la découverte des chefs-d’œuvre de la galerie du temps. Elle offre un parcours inédit à travers l’histoire de l’art, de la naissance de l’écriture en Mésopotamie au 4ème Millénaire avant notre ère jusqu’ au 19ème siècle.

Louvre et Internet - Julia Livage. Découverte des initiatives et des idées de youtubeurs pour inciter la jeune génération à s’intéresser davantage au musée et à s'y déplacer.

Coulisses - Anna Reinhardt. Les copistes, une tradition d’éducation artistique toujours vivace…mais comment devient-on copiste ? Vous saurez tout de ces artistes contemporains, virtuoses, qui recréent l’œuvre originale en utilisant les techniques anciennes.

Cinéma – Charlotte Bouteloup. De « Da Vinci Code » à « Belphégor » en passant par « Adèle Blanc sec », « Bande à Part » … le Louvre accueille chaque année des dizaines de tournages (cinéma, documentaires ….). Jean-Michel Frodon, journaliste, critique, évoquera le Louvre, ce formidable plateau de cinéma en plein cœur de Paris.

Visite Guidée – Thomas Hervé. Focus sur la plus belle collection de peinture italienne au monde (en dehors de l’Italie) Léonard de Vinci, Véronèse, Arcimboldo, Le Caravage… celle qu'il ne faut surtout pas rater en venant au Louvre....