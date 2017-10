Jenifer future héroïne de la fiction Traqués sur TF1.

TF1 annonce que la chanteuse Jenifer jouera le rôle principal de la fiction française baptisée Traqués, actuellement en tournage.

Elle interprétera le personnage de Sarah, et donnera notamment la réplique à Félix Bossuet (Léo), Joffrey Platel (Simon Donatelli) et Constance Labbé (Juliette Lerebour).

"Sarah mène une vie monotone et solitaire jusqu’au jour où elle découvre Léo, 11 ans, caché dans le coffre de sa voiture. Bouleversée, Sarah décide de protéger Léo qui ignore encore que son père vient de mourir dans une fusillade. Le commissaire Simon Donatelli se lance sur leurs traces, intrigué par le passé trouble de Sarah. La femme et l’enfant se retrouvent embarqués dans une course poursuite pour sauver leurs vies. Une relation quasi filiale, forte et bouleversante, va naître entre eux."

Une production Europacorp Television, en coproduction avec TF1.