Jeunesses hitlériennes, document inédit mardi 21 novembre sur France 2.

Mardi 21 novembre en première partie de soirée sur France 2.

De l’enrôlement forcé de millions d’enfants et d'adolescents de toutes classes sociales sous la bannière à croix gammée au destin d’une bourgeoise ambitieuse devenue nazie fanatique puis mère infanticide : deux documentaristes, David Korn-Brzoza et Antoine Vitkine, s’interrogent sur les mécanismes d’adhésion à une idéologie totalitaire et criminelle.

Berlin, avril 1945. Le IIIe Reich vit ses derniers jours. Parmi les ultimes combattants du Führer, des adolescents, dont certains n’ont pas 15 ans. Qui sont ces enfants-soldats prêts à se sacrifier pour Hitler ? Comment le régime s’est-il assuré leur loyauté sans faille ? À travers des témoignages inédits d’anciens des Jeunesses hitlériennes et des images d’archives restaurées et colorisées, ce documentaire retrace l’endoctrinement d’une nation.

Écrit et réalisé par David Korn-Brzoza ;

Raconté par Vincent Lindon ;

Conseiller historique : Johann Chapoutot ;

Documentaliste : Deborah Ford-Gribaudi ;

Colorisation : Samuel François-Steininger / Composite Films.