Justice, Robin Schulz et Synapson rejoignent la soirée Electro Shock à l'ArenaHotel.

Camille Combal l'a annoncé ce lundi sur Virgin Radio, Justice, Robin Schulz et Synapson rejoignent l'affiche de la Soirée ElectroShock Virgin Radio du 30 novembre.

Après le succès de Lille, Paris, Marseille, Toulouse, Lyon, Strasbourg et Nantes, la 11ème édition de la Soirée ElectroShock aura lieu à l'AccorHotels Arena de Paris avec également Martin Solveig, Kungs, The Avener, Feder, Felix Jaehn, Lost Frequencies, Ofenbach et Orlinski.