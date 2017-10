L’Académie française a décerné son Grand Prix du roman à Mécaniques du chaos.

Un scrutin très serré ! L’Académie française, dans sa séance qui s'est déroulée hier, a décerné son Grand Prix du roman, d’un montant de 10 000 euros, à Daniel Rondeau, pour son roman Mécaniques du chaos.

Il a obtenu, au 3ème tour de scrutin, 13 voix contre 12 voix à Yannick Haenel et 1 voix à Louis-Philippe Dalembert.

Edité par Grasset, Mécaniques du chaos est présenté ainsi :

Et si la fiction était le meilleur moyen pour raconter un monde où l’argent sale et le terrorisme mènent la danse ? Ils s’appellent Grimaud, Habiba, Bruno, Rifat, Rim, Jeannette, Levent, Emma, Sami, Moussa, Harry. Ce sont nos contemporains. Otages du chaos général, comme nous. Dans un pays à bout de souffle, le nôtre, pressé de liquider à la fois le sacré et l’amour, ils se comportent souvent comme s’ils avaient perdu le secret de la vie. Chacun erre dans son existence comme en étrange pays dans son pays lui-même. Mécaniques du chaos est un roman polyphonique d’une extraordinaire maîtrise qui se lit comme un thriller. Il nous emporte des capitales de l’Orient compliqué aux friches urbaines d’une France déboussolée, des confins du désert libyen au cœur du pouvoir parisien, dans le mouvement d’une Histoire qui ne s’arrête jamais.