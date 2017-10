L'âge d'or du disco, par l'animateur Jérôme Anthony.

Après un ouvrage précédent consacré aux émissions de variétés de Maritie et Gilbert Carpentier, l'animateur Jérôme Anthony remet ça.

Publication dans deux semaines du livre L'âge d'or du disco. Edité par Le Chêne. Préface de Cerrone. Environ 240 pages et un prix proche de 30 euros.

"De « Saturday night fever » à « Alexandrie Alexandra », de Donna Summer à Sheila… Retrouvez dans cet ouvrage dix ans de tubes et artistes inoubliables ! Quels sont les artistes précurseurs et ceux qui ont profité de l’engouement ? Comment le disco est-il né ? Comment a-t-il évolué ? "

En suivant l’ordre chronologique des tubes et des créations de groupes, sans oublier l’évolution de la société, de la mode et l’actualité, cet ouvrage va vous faire revivre la fièvre de cette décennie insouciante et clinquante.