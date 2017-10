L'Association Petits Princes organise une soirée de gala au cirque Phénix pour ses 30 ans.

Créée en 1987, l'Association Petits Princes réalise les rêves des enfants et des adolescents gravement malades, atteints de cancers, de leucémies ou de certaines maladies génétiques. En vivant ses passions et en réalisant ses rêves, l'enfant trouve une énergie supplémentaire pour se battre contre la maladie. La spécificité de l'Association est d'accompagner les enfants dans la durée, en fonction de l'évolution de leur pathologie.

Vendredi 24 novembre 2017 à 20 heures, à l'occasion des célébrations de son 30e anniversaire, l'Association organise un gala. Sous le chapiteau du gigantesque Cirque Phénix.

La totalité de la recette du spectacle Cirkafrika 3, la toute nouvelle création du Cirque Phénix, sera entièrement reversée à l'Association pour contribuer à la réalisation de rêves d'enfants gravement malades.

CirkAfrika 3, ce sont 40 artistes prodigieux : acrobates, musiciens, chanteurs, danseurs et comédiens ! Tous vous font la promesse de vous entraîner dans un tourbillon vertigineux de rythmes et de couleurs. 7 enfants suivis par l'Association, nourrissant un rêve de spectacle, complèteront la troupe du cirque et réaliseront leur rêve de scène. Cette fête réunira un parterre de personnalités, chanteurs, acteurs, sportifs de haut niveau sous la présidence de Clémentine Célarié, maîtresse de cérémonie.

Tarifs : à partir de 19 euros. Préventes : points de vente habituels.