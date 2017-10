L'intégrale de la saison 1 de Sherlock rediffusée le 9 novembre sur France 4 (saison 2 le 16).

France 4 rediffuse la série britannique Sherlock. Rendez-vous dès le jeudi 9 novembre à 20h55 avec l'intégrale de la saison 1 puis retrouvez la saison 2 la semaine suivante.

Episode 1, saison 1 - Une étude en rose : Le corps d’une femme vêtue de rose est retrouvé dans une demeure abandonnée. Il s’agit de la quatrième victime d’une série de suicides complètement inexplicables ! Le lieutenant Lestrade, le plus fin limier de Scotland Yard, est sur l’affaire. Mais il sait qu’un seul être pourra l’aider à élucider cette énigme : Sherlock Holmes. Une occasion dont Holmes s’empare aussitôt pour assener à tous une brillante démonstration de sa science de la déduction… Cet épisode relate, également, la rencontre improbable entre notre héros et celui qui deviendra immédiatement son fidèle binôme : le Dr Watson, un médecin militaire rapatrié d’Afghanistan, après une expérience traumatisante.

Episode 2, saison 1 (le 9 novembre à 22h20) - Le banquier aveugle : Au côté de Holmes, ce cher Dr Watson n’a pas une seconde pour s’ennuyer… même s’il prend conscience que résoudre des énigmes n’aide pas à payer les factures ! Le problème est que la visite à la banque envisagée par Sherlock ne correspond pas tout à fait à l’idée que s’en faisait Watson. De mystérieux signes apparaissent sur les murs de Londres, provoquant la mort des individus qui les ont vus. Mais quel point commun entre la salle de marché d’une prestigieuse banque d’affaires, le Musée national des antiquités, et un cirque itinérant chinois, le Dragon Circus? Sherlock et Watson devront déchiffrer au plus vite les curieux symboles, au risque de découvrir de nouvelles victimes !

Episode 3, saison 1 (le 9 novembre à 23h50) - Le grand jeu : Désespérant de trouver une once d’ingéniosité chez les criminels londoniens, Sherlock se penche sur un crime assez ordinaire, du moins en apparence : un jeune fonctionnaire retrouvé mort sur une voie de chemin de fer. Mais rapidement, d’autres événements interpellent sa sagacité et d’étranges appels téléphoniques de détresse scandant ses journées. Autant de pièces d’un puzzle macabre à assembler pour Sherlock et John. A moins que quelqu’un ne s’acharne à provoquer notre brillant détective.

Adapté de l'œuvre de sir Arthur Conan Doyle.

Cocréateurs et coauteurs : Steven Moffat et Mark Gatiss.

Réalisé par Paul Mc Guigan et Euros Lyn.

Avec Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Rupert Graves...

Crédit photo © Colin Hutton / Hartswood Films