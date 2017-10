La bande-annonce de la saison 2 de La vengeance aux yeux clairs.

Découvrez la bande-annonce de la saison 2 de la série française La vengeance aux yeux clairs. Une fiction à retrouver les lundis 20 et 27 novembre, puis le 4 décembre à 21h .

Créé par Franck Ollivier et réalisé par Nicolas Guicheteau.

Avec : Laëtitia Milot (Olivia), Bernard Yerlès (Etienne), Claire Borotra (Pénélope), Benoit Michel (Alexandre), Lola Dewaere (Pauline), Sophie Duez (Béatrice et Madeleine), Roby Schinasi (Romain), Jo Prestia (Gaspard), Florence Thomassin (Mylène),Thierry Fremont (Caradec).

Après s’être battue pour rendre justice aux siens, Olivia doit faire face aux terribles représailles du clan Chevalier : elle est accusée de meurtre et sa fille est enlevée. En fuite et traquée par un policier persuadé de sa culpabilité, elle doit prouver son innocence afin de pouvoir sauver sa fille. Seul son grand amour de jeunesse, Alexandre, croit en elle et embrasse son combat, réveillant la passion qui les lie depuis toujours…

Le début : Apprenant qu’Etienne Chevalier a enlevé sa fille, Olivia est prête à tout pour la retrouver. Seule contre tous, elle parvient à remonter jusqu’au lieu où Lou est détenue. Mais le capitaine Caradec, nouveau policier chargé de la traquer, ne voit en elle qu’une meurtrière sans foi ni loi…