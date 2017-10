La France a un incroyable talent de retour le 16 novembre (sans Rozon).

La France. a un incroyable talent de retour sur M6 à partir du jeudi 16 novembre à 21h avec David Gibola, Eric Antoine, Hélène Ségara et Kamel Ouali. Out Gilbert Rozon pour ces demi-finales puis finale...

"Près de 150 candidats se sont présentés devant le jury cette année, parmi lesquels 40 ont été sélectionnés pour participer aux phases finales. Ce soir vous découvrirez les premiers d’entre eux ! Pour tenter de valider une place en finale, ils auront deux minutes pour présenter un numéro inédit sur scène.

Nos trois jurés, HÉLÈNE SÉGARA, ERIC ANTOINE et KAMEL OUALI évalueront leur prestation et auront le pouvoir de désigner les finalistes. Comme chaque année, ils seront rejoints par un juré « guest » qui aura le pouvoir de Golden Buzzer son candidat coup de cœur pour l’envoyer directement en finale. SOPRANO sera le juré « guest » de cette première émission. Entre spectacle, rires, folie et grands moments d'émotion, nos artistes n’ont pas fini de vous surprendre. Mais ce n’est pas tout !

Tout au long de l’émission, vous découvrirez également le meilleur des auditions à travers de nombreux magnétos inédits. Des talents les plus exceptionnels aux plus farfelus, en passant par les performances des Golden Buzzer décernés par le jury et David Ginola... vous ne manquerez rien des étonnantes prestations réalisées par les 150 artistes lors de la première étape de la compétition.

À l’issue de ces phases finales, un total de 8 candidats rejoindra les 5 qualifiés d’office pour le dénouement de la saison, en direct. Quels seront les premiers qualifiés ? A qui SOPRANO décernera-t-il son Golden Buzzer ? Qui se rapprochera du titre d’Incroyable Talent 2017 et des 100 000 euros ?"

Crédit photo © Khortege - M6.