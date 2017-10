La Petite Histoire des super-héros contée le 17 octobre sur France 4.

Un film documentaire de 90 minutes réalisé par le journaliste Cédric Couvez, produit par Stéphane Basset et Marie Vanglabecke, diffusé le mardi 17 octobre en première partie de soirée sur France 4.

De Paris à Los Angeles, La Petite Histoire des super-héros vous fera voyager dans un monde extraordinaire où tout est définitivement... super. Découvrez le premier documentaire de Cédric Couvez qui aide les non-initiés à comprendre cet univers de super-héros et qui fourmille d'anecdotes surprenantes même pour les plus calés. Savez-vous que l'Incroyable Hulk n'a pas toujours été un géant vert ? Savez-vous que Michael Jackson a failli incarner Spiderman au cinéma ? Et pourquoi Batman s'appelle Batman ?

Fruit de six mois de travail, La Petite Histoire des super-héros synthétise ce monde parallèle visité par tous mais souvent bien mal connu. De Superman aux Gardiens de la galaxie, des X-Men à Harley Quinn, bienvenue dans un monde fait de super-pouvoirs, de super-vilains, de super-costumes, de super-villes et de super-invités venus décrypter pour vous près de quatre-vingt ans d'histoire des super-héros. Parmi eux, des spécialistes, dessinateurs et artistes qui ont dédié leur vie aux comics mais également des passionnés par l'incroyable galaxie des super-héros.