La saison 2 de la série The Knick dès le 17 novembre sur France Ô.

Dès le vendredi 17 novembre à 23 heures sur la chaîne France Ô, programmation de la saison 2 de la série The Knick.

Clive Owen, alias Dr John « Thack » Thackery, enfile de nouveau sa blouse blanche pour une deuxième saison de consultations au sein du Knickerbocker Hospital de New York.

Toujours soigné dans un établissement aux méthodes peu orthodoxes pour contrer sa dépendance à la cocaïne, le docteur John Thackery a développé une forte addiction... à l’héroïne.

Au Knick, le docteur Algernon Edwards est nommé provisoirement chef du service de chirurgie, afin de remplacer Thackery. Une nomination qu’il espère permanente, même s'il lui faut lutter contre les nombreuses voix qui s’élèvent en défaveur de la montée en grade d’un homme de couleur. Et tout particulièrement celle d'Everett Gallinger qui se rapproche du mouvement eugéniste.

Alors que la vie suit son cours à l’hôpital Knickerbocker, entre innovations et manigances, certains voient leur vie bouleversée, à l’image de Sœur Harriet (qui doit faire face à de graves accusations), de Lucy Elkins, dont la vraie nature ne va pas tarder à se dévoiler, ou encore de Cornelia Robertson, plus que jamais en proie à de terribles doutes, et dont les recherches vont la mener sur une piste des plus délicates…

Auteurs Jack Amiel, Michael Begler et Steven Katz.

Réalisation Steven Soderbergh.

10 x 50 minutes.

Avec Clive Owen, Andre Holland, Jeremy Bobb, Juliet Rylance…