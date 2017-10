Dès le 11 novembre, chaque samedi à 14h15 sur NRJ12, diffusion de la saison 7 de la série américaine The Middle.

La famille la plus extraordinairement ordinaire de l’Indiana a beaucoup d ́épreuves à traverser pour cette nouvelle saison. Sue entre à l ́université, ce qu ́elle attendait avec impatience depuis toujours... mais tout ne se passe pas comme prévu. L’assistante dentaire et super-maman Frankie fête ses 50 ans, et il semble que cela soit plus difficile à surmonter pour son mari Mike que pour elle- même. Elle commence à s’inquiéter lorsque Mike montre un comportement étrange – en particulier lorsqu ́il se lance dans l’achat d’une des idées folles de son frère. Brick, quant à lui, prend de plus en plus d’indépendance, ce qui désole Frankie qui se sent de moins en moins utile...

Pour la saison 7, la série a réuni en moyenne 7,3 millions de téléspectateurs par épisode aux Etats-unis. La saison 9 sera diffusée prochainement sur ABC et sera la dernière de la série !

Avec Patricia HEATON, Neil FLYNN, Charlie McDermott, Eden SHER, Atticus SHAFFER.