La semaine prochaine, Astérix et la Transitalique sera lancé dans plus de 20 langues.

La semaine prochaine, la bande dessinée Astérix et la Transitalique sera lancée dans plus de 20 langues, avec un premier tirage de plus de 4 millions d’exemplaires. Pour rappel, le précédent album s'est vendu à plus de 5 millions d’exemplaires dans le monde (dont évidemment une bonne partie en France).

Cette BD est signée Jean-Yves Ferri et Didier Conrad.Didier Conrad et Jean-Yves Ferri., qui jugent qu'il était enfin temps pour Astérix et Obélix de se faire une idée plus précise de ce qu’était vraiment l’Italie.

"N’en déplaise à Obélix, les Italiques, les habitants de l’Italie, ne sont pas tous des Romains, au contraire ! Les Italiques tiennent à préserver leur autonomie et voient d’un mauvais œil les velléités de domination de Jules César et ses Légions. Dans Astérix et la Transitalique, nos héros favoris s’engagent dans une aventure palpitante à la découverte de cette surprenante Italie antique."

Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute l’Italie est sous la coupe de Rome. Toute ? Non ! Si César rêve d’une Italie unifiée, la péninsule est constituée de multiples régions qui tiennent à leur indépendance. Et la vie n’est pas facile pour les garnisons de légionnaires romains...

(Personnages créés par Uderzo et Goscinny)