La série américaine The Mick dès le 10 novembre sur 6ter.

Dès le vendredi 10 novembre à 21 heures, puis chaque semaine, 6ter vous propose de découvrir la sitcom inédite, “Very Bad Nanny” (titre original, The Mick).

Mackenzie Murphy, alias « Mickey », est une jeune femme au caractère bien trempé, qui se voit confier l’éducation de ses trois neveux archi-gâtés suite à la cavale de leurs riches parents pour échapper au fisc! Entre Sabrina, l’aînée, une ambitieuse jeune femme de 18 ans ; Chip, l’ado arrogant et Ben, le petit ange blond à la tête bien faite, Mickey va avoir du fil à retordre alors qu’elle est très loin d’avoir un quelconque instinct maternel ! Elle pourra heureusement compter sur l’aide d’Alba, la dèle et très dévouée gouvernante et sur Jimmy, son “pseudo” petit-ami.

Format 17 x 26 minutes.

Série réalisée par John et Dave Chernin.

Avec Kaitlin Olson, Sofia Black-D’Elia, Carla Jimenez, Thomas Barbusca, Jack Stanton, Scott MacArthur