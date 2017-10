La série animée française inédite Paprika diffusée dès le 18 novembre.

Création originale 100 % française fabriquée à Lyon, souligne France 5, Paprika est la première série préscolaire du studio Xilam (« Oggy et les cafards », « Flapacha, où es-tu ? »). 75 épisodes au format 7'.

La chaîne du service public, qui diffusera cette série animée dès le samedi 18 novembre en maitnée, ajoute qu'"avec son style graphique plein de fantaisie, son décor « tapis de jeu » géant et ses personnages aussi singuliers qu’attachants, cette « feel good » comédie à destination des 3-6 ans laisse une large place à l’imagination et à l’aventure".

Olivia et Stan ont un lien unique : ils sont jumeaux ! Ils partagent la même chambre, mais aussi des millions d’autres choses. Bien que leurs caractères soient très différents, ils se complètent à la perfection. Stan est un petit tigre courageux, instinctif et tout-terrain, qui file à toute allure sur son fauteuil roulant. Sa sœur Olivia est organisée, très créative et un peu cérébrale – ce qui ne l’empêche pas d’être super enthousiaste quand il s’agit de s’amuser et de rire avec son frère ! Lorsqu’ils sont ensemble, aucun obstacle ne résiste aux jumeaux Paprika et ils transforment les petits événements de la vie quotidienne en incroyables aventures. Car quand on a autant d’imagination qu’Olivia et Stan, pas besoin d’être grand ou de faire le tour du monde pour vivre des histoires trépidantes !