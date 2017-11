La série animée inédite Bob's Burgers dès ce mercredi sur MCM.

Chaque mercredi à 20h45 sur MCM, dès ce 1er novembre.

Un peu losers et surtout complètement loufoques, découvrez le quotidien des membres la famille Belcher ! Dans la même veine que Family Guy et parodique à souhait, voici la série d’animation Bob's Burgers.

Bob Belcher tient un petit restaurant de burgers qu’il espère faire prospérer. Aidé de sa femme, l'exubérante Linda, ainsi que de leurs trois enfants : Tina, l'aînée passionnée par les chevaux et les paires de fesses, Gene, le garçon excentrique qui ne recule jamais devant un challenge, et enfin Louise, la petite dernière au caractère bien trempé et au goût prononcé pour l’anarchie. De catastrophe en catastrophe, chacun apporte sa petite touche personnelle pour faire du restaurant de quartier un véritable nid à problèmes...