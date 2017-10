La série #DansLaToile propose aux enfants de 6 à 10 ans de découvrir le web et ses usages.

La série d'animation #DansLaToile arrive sur France 3 et France 4. Elle propose aux enfants de 6 à 10 ans de découvrir le web et ses usages.

Les 20 épisodes de 2 minutes sont diffusés depuis hier sur France 3 (quotidiennement à 10h40) et sur France 4 en programmation flottante. Rediffusion sur le site France TV Education.

#DansLaToile a été créée à Rennes par Nathalie Dargent, Emma Carré et Aurélie Angebault, produite par Vivement Lundi ! en coproduction avec la société suisse Nadasdy Film.

"C'est quoi la Toile ? Comment ça marche ? On y fait quoi ? Peut-on aller partout ? Dire sur YouTube ce que l'on pense du prof de gym ? Télécharger de la musique ? Et si c'est écrit sur la toile, est-ce toujours vrai ? Toutes ces questions et bien d'autres se posent à Mitzi et Noah, enfants de la génération Z plongés depuis leur naissance dans le digital. Pour y répondre, ils plongent littéralement dans la toile en suivant Châpo (aka Le Chat), expert certifié es buzzomètre grâce à son succès sur les réseaux sociaux."