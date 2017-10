La série documentaire Montagnes sauvages dès le 21 octobre sur France 2.

Montagnes sauvages, une série documentaire inédite sur la vie sauvage, les animaux et les personnes extraordinaires qui peuplent les plus grandes chaînes montagneuses du monde.

Réalisée par James Honeyborne. Production: BBC.

Épisode 1 le samedi 21 octobre à 15 heures sur France 2 : Les Rocheuses. Elles constituent la colonne vertébrale de l'Amérique du Nord. Alors que cougars, carcajous, loups et ours ont trouvé dans cette nature un foyer magnifique et sauvage, d'intrépides hommes volants sautent des plus hauts sommets en wingsuit et des tribus d'Amérindiens s'affrontent dans de périlleuses courses de chevaux.

A suivre les semaines suivantes :

Épisode 2 : L'Himalaya. La plus haute chaîne montagneuse du monde abrite une faune surprenante et d'anciennes cultures passionnantes. Lorsque l'hiver se fait rude, les léopards des neiges s'introduisent dans les villages à la recherche de nourriture et, sous une forêt gelée, quelque part dans une vallée cachée, des singes d'étrange apparence se blottissent les uns contre les autres pour se protéger du froid. Et alors que d'anciens monastères bouddhistes s'adonnent à des rites figés dans le temps, des athlètes se confrontent à l'éprouvant marathon de l'Everest.

Épisode 3 : Les Andes. La plus longue chaîne montagneuse du monde. D'étonnants univers cachés, d'incroyables animaux et de fantastiques personnes y ont trouvé refuge. Ainsi, on assiste à la chasse des pumas à travers les montagnes perdues, à la recherche de l'eau des ours à lunettes dans les vallées cachées et à la vie des grenouilles aux formes changeantes, dans une forêt de nuage perchée au sommet d'une lointaine montagne.

