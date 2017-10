La série inédite L'art du crime dès le vendredi 17 novembre sur France 2.

La série inédite L'art du crime est à découvrir dès le vendredi 17 novembre à 20h55 sur France 2.

Viré de la PJ pour insubordination, Antoine Verlay, flic opiniâtre et un brin sanguin, est rattaché à l’OCBC (Office central de lutte contre le trafic des biens culturels) grâce à l’influence de Pardo, son ami et désormais patron. Excellent enquêteur mais franchement inculte, Antoine fait équipe avec Florence Chassagne, historienne de l’art réputée à l’imagination débordante. Elle a l’art, il a la manière. Ensemble, ils vont assembler les pièces d’énigmes artistiques et résoudre des crimes.

Réalisation : Charlotte Brandström (ép. 1 et 2) et Éric Woreth (ép. 3 à 6).

Scénario : Angèle Herry-Leclerc et Pierre-Yves Mora.

Avec Nicolas Gob, Éléonore Bernheim, Philippe Duclos, Benjamin Egner, Farida Rahouadj, Ambroise Sabbagh, Emmanuel Noblet... Parmi les guests, Miou-Miou.