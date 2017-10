La série inédite Le tueur du lac dès le jeudi 9 novembre sur TF1, avec deux épisodes dès 21 heures.

Réalisé par Jérôme Cornuau.

Scénario et dialogues : Jeanne Le Guillou et Bruno Dega.

Avec : Julie de Bona (Lise Stocker), Lannick Gautry (Clovis Bouvier), Julie Depardieu (Laure), Clément Manuel (William), Pierre Perrier (Mathias), Moussa Maaskri (Yacine), Cécile Rebboah (Cécile), Lola Dewaere (Mathilde), Joyce Bibring (Noémie), Justine Le Pottier (Marina), Matthias Van Khache (Marc), Nadia Larbiouene (Fatima), Clémence Faure (Marthe), ...

Avec la participation de Philippe Lefebvre (Alexis Geller), Anny Duperey (Françoise) et Marie-Anne Chazel (Marianne Stocker).

Lise et Clovis se sont mariés et sont en poste à Annecy. Elle est capitaine de police, il est commandant de gendarmerie. Tom, leur fils, vient d’avoir 9 mois. Et Marianne, la mère de Lise, qui souffre d’Alzheimer, vit près d’eux sur les bords du lac dans un établissement spécialisé. Ils semblent heureux et unis, entourés d’amis fidèles, lorsqu’on découvre deux violents meurtres de femme.

Crédit photo © François Lefebvre - TF1