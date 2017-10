La série inédite Snowfall diffusée dès le 23 novembre sur Canal+.

La série américaine inédite Snowfall (10 épisodes pour la saison 1) sera proposée aux abonnés de Canal+ dès le jeudi 23 novembre à 21 heures. Deux épisodes à la suite.

Le parcours semé d’embûches de trois losers qui cherchent leur salut au cœur du trafic de drogue, dans le Los Angeles des années 1980.

Série de Dave Andron, Eric Amadio et John Singleton, avec Damson Idris (Franklin Saint), Carter Hudson (Teddy McDonald), Emily Rios (Lucia Villanueva), Sergio Peris-Mencheta (Gustavo 'El Oso' Zapata), Juan Javier Cardenas (Alejandro Usteves).

Los Angeles 1983, pendant les vacances d’été.

Franklin Saint est un jeune Afro-Américain qui vit seul avec sa mère. Étudiant dans un lycée des quartiers chics, il est hébergé durant la semaine par Rob, un ami fortuné. Pendant ses vacances, il travaille le soir dans une épicerie, et revend sous le manteau, en journée, l’herbe que lui fournit son oncle, Jerome. Un jour, Rob lui demande d’aller lui chercher de la cocaïne chez un trafiquant israélien, Avi…

Agent de la CIA déplacé de Langley à Los Angeles, Teddy MacDonald s’occupe des agents étrangers qui résident en ville. Alejandro, un chef des « contras », en lutte contre le régime sandiniste au Nicaragua, débarque un jour dans son bureau et l’emmène dans une maison où se trouve le cadavre d’un collègue de Teddy, Logan Miller…

Gustavo est catcheur et travaille parfois avec Pedro, un petit gangster mexicain qui fait appel à lui pour des recouvrements de dettes. Un soir, Pedro vient le voir en compagnie de Lucia, sa cousine, et lui propose un cambriolage. Alors que Gustavo s’affaire dans la maison à dévaliser, un homme arrive et le surprend…