La série inédite The Long Road Home dès le 9 novembre sur National Geographic.

Dès le jeudi 9 novembre à 20h40 sur la chaîne National Geographic : programmation de la série inédite The Long Road Home.

Avec Michael Kelly, Jason Ritter, E.J. Bonilla, Kate Bosworth, Sarah Wayne Callies...

Tiré du best-seller de la journaliste Martha Raddatz, The Long Road Home retrace les heures sanglantes du 4 avril 2004.

Ce jour-là, un peloton restreint de soldats venant de Fort Hood au Texas tombe dans une violente embuscade à Sadr City, dans la banlieue labyrinthique de Bagdad. Un jour connu désormais comme le « Dimanche noir » dans les annales militaires américaines.

La série offre aux spectateurs un aperçu de la guerre par le prisme des soldats et de leurs familles. Une aventure faite d’adrénaline et d’émotions, qui suit le déroulement de la bataille sur deux fronts. D’abord dans les rues de Sadr City où le groupe de jeunes soldats inexpérimentés fait face à une attaque. Ensuite sur le front intérieur à Fort Hood, où les familles attendent désespérément des nouvelles de leurs proches et craignent le pire.