La série The Night Of diffusée dès le 30 octobre sur Canal+.

Lundi 30 octobre, programmation dès 21 heures des deux premiers épisodes de la mini-série américaine The Night Of.

Richard Price et Steven Zaillian plongent un jeune homme gentil, sensé au coeur du système judiciaire, machine aveugle et implacable. Pour ne pas finir broyé, ce dernier va se métamorphoser.

Avec Riz Ahmed (Nasir 'Naz' Khan), John Turturro (John Stone), Payman Maadi (Salim Khan), Bill Camp (Dennis Box), Poorna Jagannathan (Safar Khan).

Le début : Nasir Khan vit à New York. D’origine pakistanaise, il mène de brillantes études et fait la fierté de ses parents. Un soir, il emprunte à son père son taxi pour se rendre à une soirée. En chemin, une jolie inconnue le hèle. Elle a l’air perdu, il accepte de jouer au chauffeur. Feeling, attirance... ils passent une folle nuit ensemble. Le lendemain matin, il se réveille chez elle, et découvre à ses côtés la jeune fille, sauvagement poignardée. Il ne se souvient de rien, mais tout dans la scène de crime l’accable. Incarcéré à la prison de Rikers, son sort va dépendre de Jack Stone, un avocat commis d’office, qui traîne un vieil imper et une réputation de has been.