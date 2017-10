La tribu Monchhichi débarque dimanche matin sur TF1.

Une nouveauté pour le très jeune public, qui débute ce dimanche matin dans la case jeunesse de TF1, TFou.

Comme chaque jour, la petite communauté des Monchhichi s’active à la fabrication des rêves pour les enfants. Il s’agit de récolter des fruits magiques pour que Sylvus, le sage de la tribu, puisse en extraire l’élixir de rêve. Une seule goutte suffit pour faire s’envoler un rêve et pour qu’il rejoigne le sommeil des enfants.

La vie pourrait être paisible, s’il n’y avait le terrible Aïkor, un yéti magicien et ses deux sbires lézards, qui cherchent à s’emparer des fruits lumineux. Grâce à eux, Aïkor pourrait devenir très puissant et devenir le maître des Monchhichi. Heureusement, nos trois héros Hanae, Kauri et Saule sont toujours prêts à se battre et à empêcher Aïkor de nuire à la communauté.

D’après la licence Monchhichi, connue en France depuis 1976, grâce aux célèbres peluches.

Production Technicolor Animation Prod.

Format 52x13’