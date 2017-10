La Une de la presse people ce vendredi : Lapix, Hanouna, Lignac, Jeremstar…

Chaque vendredi, sortie dans les points presse des nouveaux numéros des magazines people à gros tirage que sont Closer, Public et Voici. Découvrez les couvertures.

Cyril Lignac et Mélanie Doutey, c’est déjà fini, affirme Closer qui en fait son titre principal en couv’. Parmi les accroches, retour évidemment sur l’affaire Weinstein.

La journaliste Anne-Sophie Lapix se serait sans doute passée des la Une de Voici, photo avec sa famille. A noter une accroche sur Cyril Hanouna. Le début de l’article - un chouïa catastrophique, et vengeur ? - fera sans nul doute pester les fanzouzes : « Dépassé par Quotidien et déserté par les invités, TPMP traverse une très mauvaise passe. Ce qui énerve l’animateur, plus incontrôlable que jamais… »

Stromae en couverture de Public, tout comme Jeremstar et son compagnon Lorenzo, ainsi que Fabian, candidat de Koh-Lanta, qui accorde une interview.