La véritable histoire des super-héros ce jeudi et le 2 novembre sur Planète.

À l'heure où se tient le Comic Con Paris 2017, la chaîne Planète+ A&E se penche sur l'histoire des super-héros avec la rediffusion de deux documentaires. Ce jeudi à 20h55 et jeudi prochain.

D'où viennent les superhéros ? Que représentent-ils ? Qui sont-ils ? Comment ont-ils évolué ? Ces 2 documentaires proposent une plongée inédite dans l'univers des Comics et de leurs personnages devenus de véritables stars.

La véritable histoire des super-héros décrypte comment l’essor de ces personnages s’est fait parallèlement à l'histoire des États-Unis. Ces nouveaux héros aux accents mythologiques se font le reflet des peurs les plus profondes de l’Amérique comme de ses plus belles aspirations. S’appuyant sur des extraits de films récents, des croquis originaux, des archives inédites, et des interviews d’experts et d'artistes prestigieux (le comédien Anthony Mackie ; les réalisateurs Anthony et Joe Russo ; le créateur de "Game Of Thrones" George R. R. Martin ; le créateur et président de Marvel, Stan Lee...), ces deux documentaires nous content l’histoire moderne à travers l’œil des plus populaires personnages de fiction des USA.

Ce soir : Un idéal américain (producteurs exécutifs : Jeremy Chilnick & Morgan Spurlock).

Jeudi prochain : À contre-courant.

Crédit photo © AETN