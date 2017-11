La vie en gris, par le collectif MAB qui réécrit La vie en rose (vidéo).

Le groupe MAB sort dans deux semaines Focus. Quatre nouveaux titres originaux dans la lignée du précédent EP, Prémices, pour asseoir un style urbain où les mots cognent et sonnent, est-il communiqué.

Mais il est précisé que les deux frères n’en oublient pas leurs premières amours : les réécritures de grands standards. Ils avaient marqué avec la reprise de La Bohème il y a deux ans. Aujourd’hui, ils reviennent avec un autre standard intemporel du répertoire français en adaptant La vie en rose de Piaf qui devient pour l’occasion La vie en gris

Les MAB ont été contacté récemment par Nouvelle Star pour proposer cette adaptation au jury de M6.

MAB : "Pourquoi connaît-on tous un gars qui joue à « qui sera le plus macho » devant ses potes alors qu’on le sait sensible et fragile ? Peut-être parce qu’un groupe d’amis majoritairement masculin se mue souvent en groupe de bovins où la gente féminine se sent exclue ; parce que l’atmosphère qui s’en dégage écarte toute possibilité de montrer de la douceur ; parce que le sexisme s’exprime dans tous les contextes, y compris au cours d’un apéro entre potes. Loin de vouloir faire la morale à qui que ce soit ou de présenter ses auteurs comme des saints, cette reprise naît d’un simple pari musical. Aujourd’hui, il ne semble pas inutile de lier le contenu de cette reprise à l’actualité. La libération de la parole sur le thème de la domination masculine participe d’un mouvement plus large qui rend possible de critiquer des pratiques jusqu'à maintenant tues ou considérées comme normales. En paroles… et en chanson !"