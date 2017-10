Laurent Bazin de retour sur LCI dès le lundi 23 octobre à 10 heures (joker).

LCI annonce l’arrivée du journaliste Laurent Bazin, joker de Julien Arnaud pendant ses périodes de remplacement au JT de 20h de TF1 et lors de ses congés.

Laurent Bazin sera à l’antenne dès lundi 23 octobre à 10h avec Roselyne Bachelot et Natacha Polony pour LA REPUBLIQUE LCI.

Ancien animateur de la matinale de RTL et de C dans l'Air, Laurent Bazin a débuté sa carrière dans le groupe TF1, comme grand reporter (il a notamment été le correspondant de TF1 à Washington et à Jerusalem). Il a aussi fait partie des présentateurs "historiques" de LCI où il a longtemps animé l'émission "Question d'Actu". Son parcours l'amène ensuite au 18/20 de Europe 1 (2004/2005), à la matinale de Itélé (2005-2010), puis à RTL où il anime successivement RTL midi puis RTL matin (2010/2014). Dans le même temps, il présente C dans l'air sur France 5 et Tout peut changer, sur France 3. Producteur de documentaires ("Sur la route avec Laurent Gerra" - France 2, "Après l'Orage" - TF1), Laurent Bazin est aujourd'hui éditorialiste politique sur TV5 et au magazine Rolling Stone.