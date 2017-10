Le dictionnaire amoureux illustré du rock, rédigé par Antoine de Caunes.

Un ouvrage en vente dès le début novembre : Le dictionnaire amoureux illustré du rock, par l'animateur et cinéaste Antoine de Caunes. Environ 280 pages et un prix de 30 euros.

Apparemment une version éditée du Dictionnaire amoureux du rock sorti en 2010.

"Amoureux du rock, Antoine de Caunes l'est depuis ce jour où le hasard lui fit découvrir les Beatles sur scène. Dès lors, il passera une grande partie de sa vie à défendre cette musique par tous les moyens mis à sa disposition : télévision (on se souvient de Chorus, des Enfants du Rock, de Rapido), radio, presse et, d'une manière générale, prosélytisme quotidien mettant parfois à l'épreuve la patience de ses proches. Le sujet lui tient tant à coeur qu'il était prêt à se lancer dans une encyclopédie amoureuse. On lui a conseillé de commencer par le dictionnaire".