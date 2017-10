Le festival CANNESERIES dévoile les grands axes de sa première édition.

Ce lundi, Fleur Pellerin, Présidente, Benoît Louvet, Directeur Général et Albin Lewi, Directeur Artistique ont présenté les grandes lignes de la première édition de CANNESERIES ainsi que la marraine du Festival : l’actrice danoise de renommée internationale Sidse Babett Knudsen, présente à Cannes pour l’occasion.

La première saison de CANNESERIES, Festival International des Séries de Cannes, se déroulera du 4 au 11 avril 2018, s’appuyant sur des atouts majeurs : la série comme un art populaire et ultra créatif ; le MIPTV, marché international des contenus télévisés et digitaux ; et Cannes, ville de renommée mondiale reconnue pour son investissement dans l’économie créative et les événements de grande envergure.

CANNESERIES proposera une palette d’événements qui inclut CANNESERIES Addict, une Compétition Officielle, CANNESERIES Digital (compétition dédiée aux formats courts) et In Development.

Ouverture des festivités le 4 avril avec CANNESERIES Addict : une semaine de projections gratuites, de rencontres et de cartes blanches dans les cinémas de Cannes pour réunir les fans du petit écran devant le grand. Au programme : rétrospectives, séries patrimoniales, marathon, rencontres et partage des passions pour les séries avec les acteurs, showrunners, … Des projections de reprise de la Compétition Officielle et de la sélection CANNESERIES Digital seront également accessibles à tous et gratuites.

Lors de la Cérémonie de Clôture de CANNESERIES, un jury international dédié remettra le trophée de la Meilleure Série Digitale parmi une sélection de séries inédites triées sur le volet. La Compétition Officielle présentera 10 séries inédites du 7 au 11 avril dans l’Auditorium Lumière du Palais des Festivals. La sélection présentera des séries innovantes de tous les pays – sans quota, tous genres, tous formats et tous modes de diffusion. Les séries devront être grand public tout en répondant à une grande exigence artistique. Ces projections d’un ou deux épisodes seront accessibles à tous et gratuites : aux professionnels, notamment les accrédités du MIPTV, à la presse et au grand public. En plus de la Compétition Officielle, trois séries seront projetées hors compétition afin de célébrer des séries événementielles. Un jury de renommée internationale et éclectique sera chargé d’attribuer les trophées qui seront remis aux séries récompensées lors de la Cérémonie de Clôture diffusée en direct sur Canal+ le 11 avril.

Mercredi 4 avril : Ouverture du Festival avec la programmation CANNESERIES Addict.

Vendredi 6 avril : Soirée événementielle avec une projection hors compétition.

Samedi 7 avril : Cérémonie d’ouverture de la Compétition Officielle - Projection hors-compétition.

Mardi 10 et mercredi 11 avril : In Development, The Cannes Drama Creative Forum. Entièrement dédié au développement de nouvelles productions à l’international, In Development se déroulera dans la Gare Maritime de Cannes. Imaginé comme un véritable accélérateur au profit des producteurs et auteurs de séries, In Development permettra à ces derniers de concrétiser leurs projets en les faisant découvrir à un grand nombre de décideurs et de partenaires financiers.