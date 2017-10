Le meilleur pâtissier ce soir sur M6 : réalisation de gâteaux d'Halloween.

Ce mardi 24 octobre, un peu après 21 heures, programmation du deuxième numéro de la saison de Le meilleur pâtissier. Sur la chaîne M6.

Une émission spéciale Halloween où les pâtissiers amateurs vont devoir exprimer tout leur talent sur 3 challenges autour des gâteaux ensorcelés.

Epreuve 1 imaginée par Cyril Lignac : les participants devront réinterpréter visuellement et gustativement un grand classique de la pâtisserie, la forêt noire. Pour revisiter ce gâteau centenaire, les pâtissiers devront en respecter les fondamentaux, à savoir un biscuit cacao moelleux, une crème chantilly, et les incontournables cerises griottes qui distinguent cette recette...

Epreuve 2 : les concurrents, jugés à l’aveugle, devront réaliser à la perfection une effrayante recette tirée du vieux grimoire de Mercotte : Los dedos de bruja, les doigts de sorcière. Des biscuits espagnols très appréciés à l’occasion d’Halloween... Comme leur nom l’indique, ils sont en forme de doigts, agrémentés d’une amande effilée en guise d’ongle et accompagnés d’une compotée à la framboise pour leur donner un aspect sanguinolent.

Epreuve 3 : les pâtissiers auront pour mission de faire trembler le jury avec des gâteaux d'Halloween plus effrayants les uns que les autres ! En plus de Cyril et Mercotte, ils seront jugés par Jean- François Foucher, pâtissier de prestige, spécialiste des gâteaux décalés.