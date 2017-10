Le show de catch WWE RAW arrive sur AB1 dès le mercredi 8 novembre.

Véritable succès depuis 15 ans sur RTL9, le show de catch WWE RAW arrive en force sur AB1 dès le mercredi 8 novembre à 20h40 !

Avec WWE RAW, WWE SMACKDOWN et les PAY-PER-VIEWS, AB1 est fière de réunir sous sa bannière les plus grandes marques de la WWE, un des leaders mondiaux dans le domaine du divertissement sportif, est-il communiqué.

"Après WWE SMACKDOWN et les prestigieux PAY-PER-VIEWS tels que WWE TLC : Tables, Ladders and Chairs, c’est désormais la marque historique WWE RAW qui arrive en prime time et vient enrichir l’offre de contenus d’AB1. Les passionnés de la discipline pourront découvrir les rivalités et les combats chocs entre Roman Reigns, Finn Balor, Alexa Bliss, Seth Rollins et toutes les Superstars masculines et féminines de la célèbre marque rouge, moins de 48 heures après la diffusion américaine. Forte de la retransmission des 2 principales divisions, ainsi que des pay-per-views, AB1 se positionne comme la chaîne française de référence dans l’univers du Wrestling".

Et bien sûr, chaque semaine, Christophe Agius et Philippe Chereau, les voix françaises du catch, ponctueront tous ces rendez-vous de leurs fameuses joutes verbales.