Le sommaire complet de 19H le dimanche et 20H30 le dimanche.

Pour la première fois depuis la rentrée, Laurent Delahousse ne présentera pas 19H et 20H30 le dimanche, demain sur France 2. Thomas Sotto assurera l'intérim.

En avant-soirée, le journaliste recevra Giulia Fois, journaliste à France Inter, une des premières femmes à s’être impliquée dans le mouvement #balancetonporc. Le philosophe Raphaël Enthoven sera également présent.

Retour sur un hashtag qui a pris une ampleur inattendue sur Twitter, des témoignages forts dont celui d’une femme harcelée, placardisée puis licenciée.

Retour également sur la vie après la présidentielle. Six mois plus tard, une équipe est partie à la rencontre des petits candidats. Que sont-ils devenus ? Portrait croisé de Jean Lassalle et Philippe Poutou.

La 37ème aventure d'Astérix est traduite en 16 langues, et vient d’être tirée à 5 millions d'exemplaires. Enquête sur les messages cachés laissés par ses deux papas…

Après le journal, rendez-vous avec Véronique Sanson, auteure-compositeur-interprète de plus de 200 morceaux. Elle rencontrera celle qui est considérée par beaucoup comme la « nouvelle Véronique Sanson » : Juliette Armanet. Pour la 1ère fois à la télévision, les deux chanteuses se retrouveront autour d’un piano.