Le témoignage intense de Florence Darel dans Quotidien, à propos du harcèlement (Vidéo).

La comédienne Florence Darel était présente lors de la première partie de l'émission Quotidien, diffusée hier en avant-soirée sur TMC.

Elle a témoigné, face à Yann Barthès, sur l'affaire Harvey Weinstein, assurément un des plus gros scandales dans le milieu du cinéma aux Etats-Unis.

Florence Darel a raconté comment elle a dû repousser, par deux fois, les avances incessantes du producteur, puis a lancé un coup de gueule. Un témoignage poignant, mêlant émotion et colère.

Extrait : "D'une certaine façon, nous les femmes, on est toujours dans le porte-à-faux : "Ah bah, vous êtes séduisantes, vous faites tout pour séduire, donc après ne vous plaignez pas si vous êtes séduites, vous devriez être flattées". J'ai entendu ça une fois, j'ai entendu quelqu'un qui a essayé de m'embrasser et qui m'a dit : tu devrais être flattée. Mais flattée de quoi ? (...) C'est comme si nous étions des tentatrices et que ce qui nos arrivait était bien fait pour nous. C'est absolument immonde".

Nous, dans le cinéma, on peut en parler, poursuit Florence Darel qui souligne que ça se passe dans tous les milieux. "Dans votre milieu journalistique, on m'a raconté des choses atroces, avec les femmes journalistes et des politiques notamment. Il y a une omerta monstrueuse là-dessus, pourquoi personne ne dit rien ? Pourquoi les gens continuent à se taire ? C'est insupportable, ça ne bouge pas. Quand vont-ils comprendre que les religions, depuis des siècles, ont fait que les femmes portent un poids : celles par qui le pêché arrive (...) Quand est-ce que les hommes vont être adulte et considérer que les femmes ne sont pas un trophée, ne sont pas un butin qu'on ramasse quand on a le pouvoir".