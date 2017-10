Les 10 lauréats de la seconde édition du Fonds Web Séries France Télévisions - SACD.

Lancé en 2016, le Fonds Web Séries imaginé par la SACD et France Télévisions a pour objectif de favoriser l’émergence de talents, d’écriture et de formats de web séries.

Destiné aux nouveaux talents comme aux auteurs confirmés de web séries, ce Fonds est une aide à l’écriture de séries courtes, feuilletonnantes, prioritairement imaginées pour une pratique en mobilité, tournées vers l’innovation dans sa pratique des formats, des styles et des genres de fiction.

Pour cette 2ème édition, 10 projets parmi les 115 dossiers éligibles aux critères du Fonds ont été récompensés le 18 octobre 2017 par un jury réuni autour de Jacques Fansten, président du conseil d’administration de la SACD, et composé de Pierre Block de Friberg, directeur des nouveaux contenus et de l’innovation de France Télévisions, Alexandre Boyer, producteur, Sullivan Le Postec, auteur, Judith Louis, productrice, Christophe Louis, conseiller de programmes fiction de France 2, Alexandre Philip, auteur, et Angela Soupe, auteure.

Sur les 10 projets retenus, 3 sont portés par une production et 7 en recherche d’un producteur.

Cette deuxième édition a récompensé une majorité d’auteurs émergents et a permis la sélection de projets aux genres très divers (comédie, fantastique, thriller, drame) dont un projet d’animation, est-il communiqué.

- Belette, écrit et réalisé par Sophie Garric.

- Hassiba, écrit par Mathieu Winckel et Olivier Hansz – Production Synovie.

- Lascar Lazare, écrit par Christophe Gros-Dubois et Franck Gros-Dubois.

- Quartier sensible, écrit par Philippe Leroy et Corinne Leroy.

- Raptor Story, écrit par Rémi Grelow.

- R.U.D.Y, écrit et réalisé par Mike Zonnenberg – Production Bridges.

- Sentinelles écrit par Clément Marchand et Thierry de Clermont-Tonnerre

- Stalk, écrit par Simon Bouisson et Victor Rodenbach, réalisé par Simon Bouisson.

- Swimming poudre, écrit par Sophie Muller et Olivier Serrano, réalisé par Camille Ghanassia – Production Rose Mécanique Production.

- Un visage sans fin, écrit par Thibault Turcas et Nicolas Vert.

Lors de la 1ère édition du Fonds Web Séries en février 2017, 19 projets avaient été sélectionnés. Leurs développements sont actuellement à l’étude pour une éventuelle mise en production.