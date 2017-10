Les 25 ans de Taratata ce soir sur France 2 : la liste des artistes et les chansons interprétées.

Une affiche exceptionnelle, et comme de coutume dans Taratata, un soin particulier pour les lumières et le son : ne ratez pas les 25 ans du show musical animé par Nagui ce samedi soir durant trois heures sur France 2.

Un spectacle enregistré il y a un mois au Zénith Paris-La Villette. 25 chansons et une cinquantaine d'artistes pour des solos, duos, trios :

Bernard Lavilliers, Liam Gallagher, MC Solaar, Monica Bellucci, Cris Cab, Jane Birkin, Pascal Obispo, Charles Aznavour, Catherine Ringer, Sam Smith, Zazie, Shaka Ponk, Camille, Lisandro Cuxi, Hollysiz, BB Brunes, Raphaël, Claudio Capéo, Nolwenn Leroy, Bénabar, Cali, Féfé, Fatoumata Diawara, Chilla, Dick Rivers, Marilou Berry, Renan Luce, Slimane, Camille & Julie Berthollet, Faada Freddy, TAL, Les Gipsy Kings & Chico, Black M, L.E.J, Sly Johnson, Brigitte, Ibrahim Maalouf, Rag’n’Bone Man, Marina Kaye, M, Julien Doré…

Parmi les nombreux titres que vous allez entendre (il y en a une autre moitié à découvrir) :

Liam Gallagher, "Wonderwall",

MC Solaar, "Caroline",

Bernard Lavilliers et Zazie, "Idées noires (Lavilliers et Nicoletta),

Shaka Ponk, "Smells Like Teen Spirit" (Nirvana),

Hollysiz, Camille et Faada Freddy, "They don't care about us" (Michael Jackson)

Matthieu Chédid, Monica Bellucci, Ibrahim Maalouf, "Paroles paroles" (Delon - Dalida),

Catherine Ringer et Black M, "Chacun fait c'qui lui plaît" (Chagrin d'amour),

Charles Aznavour, "Mes amis, mes amours, mes emmerdes",

Sam Smith, "Stay with me",

Lisandro et Marina Kaye, "I feel it coming" (The Weeknd)

Bénabar, Renan Luce, Patrick Mille, "Y a une fille qu'habite chez moi" (Bénabar),

Féfé, LEJ et Sly Johnson, "I need a dollar" (Aloe Blacc),

Nolwenn Leroy et Slimane, "Chandelier" (Sia).

Un "Happy Birthday" final...

Les places au tarif unique de 15€ étaient en vente sur vente-privee. Les 5125 places du Zénith Paris – La Villette ont été vendues en 1 heure. Ce qui a permis à Air Productions de reverser 76 875 euros à la Fondation Pour la Recherche Médicale, pour soutenir la lutte contre le cancer.

Retrouvez de nombreux bonus de cette soirée sur le site officiel mytaratata.com.