Les artistes présents aux MTV Europe Music Awards le 12 novembre.

Avec les présences à Cannes de Sam Smith, Ed Sheeran, The Weeknd, Charlie Puth et Rag'n'Bone Man, sans oublier Kygo et David Guetta, les NRJ Music Awards n'ont pas à rougir d'une comparaison avec la cérémonie des MTV Europe Music Awards la semaine suivante.

Les organisateurs des MTVEMA ont communiqué hier une liste d'artistes attendus sur scène le dimanche 12 novembre à Londres :

Liam Payne,

Travis Scott,

French Montana,

Clean Bandit avec Sean Paul, Anne-Marie & Zara Larsson,

Demi Lovato,

Shawn Mendes,

Kesha,

Camila Cabello,

The Killers,

Rita Ora.