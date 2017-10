Les Enquêtes de Vera saison 7 dès le dimanche 29 octobre sur France 3.

La commissaire Vera Stanhope revient pour une saison 7 inédite dès le dimanche 29 octobre à 20h55 sur France 3 avec au programme meurtres, trahison et révélations !

Avec : BRENDA BLETHYN (Vera Stanhope) KENNY DOUGHTY (Aiden Healy) JON MORRISON (Kenny Lockhart) NOOF McEWAN (Hicham Cherradi) CHRISTOPHER COLQUHOUN (Dr. Anthony Carmichael)

Episode 1 : Sélection naturelle. L’inspectrice-chef Vera Stanhope est conduite sur les rives de Ternstone, une île inaccessible au large de Norhumberland, où le corps d’une garde-chasse vient d’être retrouvé,sans vie. Gemma Wyatt, âgée de 28 ans, expérimentée, travaillait pour le compte de Northumbria Wildlife Trust et avait été laissée seule sur l’île. Alors que son fiancé Ryan et ses collègues, Sophie en tête, pensent que la mort de Gemma est un accident, des marques trouvées sur son corps indiquent tout le contraire. Gemma a été étranglée. Mais qui aurait voulu se rendre, la nuit, au prix d’un trajet périlleux, sur cette île, et pourquoi ? Alors que les soupçons se tournent vers la famille et les camarades de Gemma, Vera, aidée par sa fidèle équipe, et le docteur Anthony Carmichael, dessine peu à peu un tout autre portrait de la victime. Tout un monde fait de rivalités, de secrets et de profond ressentiment va se révéler.

Saison 7 constituée de 4 téléfilms au format 90 minutes.